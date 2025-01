Les tests de Mathieu: le Galaxy S25 Ultra de Samsung devient le smartphone le plus "intelligent"

La couronne que j'avais décernée au Google Pixel 9 Pro vient de changer de tête, avec la sortie de la série Galaxy S25 de Samsung. Le géant sud-coréen a bien bossé durant 12 mois pour booster son flagship de fonctionnalités d'IA enfin utiles, et plus uniquement "vitrines". Cependant, le prix a suivi cette tendance, démarrant à 1.449€. Aïe.

En 2024, vu les timides avancées de l'iPhone d'Apple dans l'IA, c'est à Google qu'est logiquement revenue la palme du smartphone intelligent. Et je ne pensais pas que Samsung allait faire de tels progrès en 1 an, tant il est compliqué de trouver des fonctionnalités vraiment utiles, et dans toutes les langues, puis de les intégrer de manière transparente dans un système d'exploitation. C'est pourtant ce que réussit le S25 Ultra, bien aidé par la panoplie d'options Galaxy AI, sa surcouche One UI 7.0 et bien sûr... son stylet.

Samsung a la tâche délicate qui incombe aux leaders d'un marché: celle de proposer chaque année le meilleur produit possible. C'est que le géant sud-coréen de l'électronique tente de faire sur bien des domaines, mais le plus médiatisé d'entre eux, je ne vous apprends rien, c'est celui des smartphones. Tous les débuts d'années ont droit à une nouvelle occurrence de Galaxy S, la locomotive des gammes de téléphones de l'entreprise ; et le pilote n'est autre que le S25 Ultra cette année. J'ai pu l'essayer durant une petite semaine, voici ce qui m'a sauté aux yeux.

Et le reste: le S25 Ultra est-il toujours une valeur sûre ?

Oui, c'est évidemment un appareil extraordinaire, tout comme son prix (1.449€ avec 512 GB de stockage, la seule version en vente actuellement en Belgique). Que faut-il savoir à son sujet, en dehors de l'IA ? L'appareil est plus fin (8,2 mm) et plus léger (218 g) que le S24 Ultra, avec des angles légèrement adoucis pour une meilleure prise en main. Son écran AMOLED 2X de 6,9 pouces offre une résolution de 3120 x 1440 pixels, et reste un délice pour les yeux. Il est protégé par le nouveau verre Gorilla Armor 2, qui réduit les reflets. La luminosité maximale atteint 1 445 nits en SDR et 2 356 nits en HDR.

© RTL info

Le S25 Ultra est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite "for Galaxy", associé à 12 Go de RAM, garantissant une fluidité et des performances optimales, notamment pour les jeux. L'interface One UI 7 a été repensée avec un design plus moderne, des courbes douces et des animations fluides. Il y a quelques petites fonctions très sympas comme le bouton "Bonjour", sorte d'assistant personnel. Il y a également quelques logiciels encombrants comme le magasin d'application alternatif Store, la Galerie photo, le navigateur, portefeuille, etc. Pratique pour les fans de Samsung qui ont intégré pleinement l'écosystème d'app et d'appareils, mais un peu lourd pour les autres.

Côté photo, le S25 Ultra dispose d'un capteur principal de 200 MP, d'un ultra grand-angle de 50 MP et de deux téléobjectifs de 10 MP (x3) et 50 MP (x5). Des améliorations logicielles permettent d'obtenir des tons de peau plus naturels, une meilleure gestion des hautes lumières et un zoom toujours aussi performant. En vidéo, les séquences sont plus lumineuses et détaillées, avec un traitement intelligent qui sépare les objets statiques des éléments en mouvement. Le mode macro est amélioré grâce au nouveau capteur ultra grand-angle de 50 MP.