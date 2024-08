Les tests de Mathieu : le Pixel 9 est le smartphone le plus intelligent de l'année, et la raison est simple

Partager:

En 2024, selon Google, le matériel n'est plus qu'au service du logiciel. Et le logiciel devient (vraiment) intelligent, c'est-à-dire qu'il ne se contente plus d'être simplement efficace, il essaie d'être malin - et magicien, parfois. Une vision de l'évolution du smartphone bien plus logique que la course aux composants ou aux performances à laquelle nous étions habitués. Course ennuyeuse depuis quelques années, d'ailleurs, car un certain plafond a été atteint il y a quelques années. Voici le Pixel 9 Pro XL, ou plutôt tout ce qu'il permet de faire...

Google avait convié la presse du monde entier, y compris RTL info, dans son Bay View Campus flambant neuf, un ensemble de plusieurs (très grands) bâtiments en forme de montagne qui rassemblent bureaux, cafétéria et ce qu’en Belgique, on appellerait le Palais 12 : (©RTL info) Le but du jeu : qu’on parle de son dernier MadeByGoogle, le nom donné aux évènements « produits » du géant américain du numérique (qui en Belgique, ne vend officiellement ses smartphones et montres que depuis 2024). Mais le produit, vous allez le voir, est tout autant une question de logiciel (boosté à l’intelligence artificielle, en l'occurence) que de matériel. Dans ces impressionnantes installations de Google à Mountain View, son fief de la Silicon Valley, j’ai pu mettre la main sur le Pixel 9 Pro, le nouveau produit phare (avant que je puisse vous parler du Fold, lancé pour la première fois dans notre pays – c’est pour bientôt). À lire aussi Les tests de Mathieu: après 6 générations, le smartphone pliable est enfin arrivé à maturité (mais il coûte 2.000€)

C’est quoi, Gemini, désormais ? Si vous ne connaissez pas encore Gemini, l’IA de Google, ça ne devrait plus durer très longtemps. Mois après mois, Google peaufine et améliore son concept (très large) d’intelligence artificielle, qui est bien plus qu'un concurrent de ChatGPT : Gemini, sous ses nombreuses formes, va bien au-delà de la génération de texte ou d’images. D’après moi, Google a toujours été très fort au niveau de l’IA ; il a juste mal anticipé le succès fulgurant d’OpenAI et de son IA conversationnelle, pensant sans doute que c’était un peu trop "geek et effrayant" et que le grand public n'allait pas adopter de tels usages en 2022 et 2023. Une erreur qui a précipité les choses, expliquant le démarrage un peu lent, et la frénésie actuelle. Un court résumé des nouveautés smartphones (©RTL info) La frustration a été grande car Google avait (et a encore) TOUT sous la main : une quantité de données qualifiées phénoménale, la recherche en ligne, des tas de services numériques (Maps, YouTube, Gmail, etc), les data centers et surtout, Google Assistant, qui vient d’être rebaptisé Gemini Assistant (sur les smartphones, du moins). Donc oui, les Pixel 9, avec leurs fonctionnalités Gemini exclusives, sont très probablement les smartphones les plus intelligents du moment (Apple et les autres ont soit du retard, soit l’obligation de passer par des outils tiers, alors que Google fait tout en interne, promettant une meilleure intégration). "On n'est qu’au début d’un virage, d’un changement de paradigme. Gemini est en train de prendre vie pour les utilisateurs. Les prochaines années vont être super excitantes", nous a confié Rick Osterloh, un des top managers de Google, notamment en charge des produits, lors d'une interview.

Quelques exemples concrets d’une IA "intégrée" Chaque sortie de nouveau matériel est une occasion pour Google de parler de Gemini. Et cet été, Gemini a pratiquement volé la vedette au gadget. Les intervenants ont surtout montré à quel point les Pixel 9, la Pixel Watch 3 et les Pixel Buds Pro 2 étaient construits autour d’une intelligence artificielle qui a en réalité beaucoup de facettes - c'est d'ailleurs le risque actuel pour Google, à savoir que les utilisateurs aient du mal à identifier clairement ce qu’est et ce que peut faire Gemini, auquel il colle plusieurs suffixes, vous allez le voir). Gemini Nano, c’est la couche d’IA intégrée à l’appareil. C’est de l’IA ‘on device’, ‘offline’ : pas besoin des serveurs distants de Google, tout est calculé par le smartphone, et tout y reste (ce qui est intéressant pour la consommation d’énergie et la vie privée). Une option très cool évoquée : le résumé d’un appel (Call Notes). Il n’est pas encore dispo chez nous, mais il est puissant : activée, cette option permet, après avoir prévenu la personne avec qui vous parlez, de retranscrire la conversation. En retournant dans votre journal d’appel, vous pouvez rechercher ou relire tout ce qui a été dit et retrouver, par exemple, une info importante (ça vous évite de chercher dans l’urgence un crayon et un bout de papier pour noter un rendez-vous, un numéro, un nom, etc). Autre exemple, hélas, lui aussi, pas dispo en français au lancement (il devrait arriver "dans quelques semaines") : Gemini Live. C’est la grande nouveauté, et elle est spectaculaire. Live permet de dialoguer avec une IA de manière parfaitement naturelle et fluide. On peut choisir le type de voix, et puis on discute, oralement, sans réfléchir à ce qu’on dit. Tout est compris, et tout est répondu, de manière incroyablement ‘humaine’. Un peu effrayant, mais c’est clairement l’avenir. A quoi ça sert : discuter, plutôt que de poser des questions. Donc il ne faut plus trop réfléchir à l’avance ce qu’on va demander, on se lance dans une thématique et on voit où ça peut nous mener : Gemini Live est uniquement oral (pas de retranscription (©RTL info)