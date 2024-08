Les tests de Mathieu: après 6 générations, le smartphone pliable est enfin arrivé à maturité (mais il coûte 2.000€)

Partager:

Samsung maintient sa position dominante sur le marché européen des smartphones pliables avec le Galaxy Z Fold 6. Malgré un prix de 1.999€, ce modèle combine performance technique et innovations ergonomiques, offrant une expérience utilisateur multitâche améliorée.

Très peu concurrencé sur notre marché européen, Samsung peaufine, année après année, sa vision des smartphones pliables. Si le Flip (un smartphone normal qu'on peut plier en deux pour en faire un petit carré peu encombrant) est plus facile à recommander depuis le départ, le vrai challenge du géant coréen se situe autour du Fold. Ce dernier, qui est un donc un très grand écran carré avec charnière, qu'on peut transformer en smartphone en le fermant, doit prouver l'utilité d'une telle zone de travail en repensant l'ergonomie de son interface. Tout en améliorant à chaque itération la partie technique, sensible et inédite, permettant de plier un écran et de diviser tous les composants nécessaires au fonctionnement d'un smartphone. Samsung a passé la 6e durant l'été, est-ce enfin le bon rapport ? La maîtrise de la charnière invisible (©RTL info) Matériel: nickel ! Au niveau design, le Fold 6 replié ressemble, de loin, à un smartphone traditionnel (et c'est tant mieux). Il se ferme complètement (il n'y a plus d'espace entre les deux parties), il a une zone de trois capteurs photos alignés à l'arrière, des boutons sur la tranche et surtout, un écran supplémentaire qui permet d'utiliser le Fold 6 fermé comme on utiliserait un Galaxy S24. Seuls éléments qui trahissent son format: une épaisseur importante quand il est replié (2 x 5,6 mm = 1,2 cm) et un écran à l'avant plus étroit que la moyenne (on est sur un format 20,2:9). Cependant, le châssis en aluminium lui permet de perdre un peu de poids (239 grammes au lieu de 253 pour la version 5, et 263 pour la version 4). À lire aussi Les tests de Mathieu: cette nouvelle marque de smartphone pas chère est la bonne surprise de l'été (et il y a des petits copains)

L'écran principal, la grande dalle carrée de 7,6" de diagonale (19,3 cm), a perdu au fil des générations l'aspect 'plastique' peu rassurant. Certes, ça n'est pas la sensation d'une belle dalle en verre. Et on sent avec le doigt, comme on voit dans certains angles, la charnière centrale : même si c'est un peu moins chaque année, ça reste visible la plupart du temps : © RTL info A noter qu'il résiste à l'eau (IP48) mais pas aux poussières inférieures à 1 mm, et que le lecteur d'empreinte n'est pas sous l'écran mais sur la tranche. Petit bémol: s'il a la meilleure puce de l'année (Snapdragon 8 Gen 3), il garde une batterie moyenne pour un tel écran (4.440 mAh) et surtout, une charge quasiment lente pour 2024 (25W max, chargeur non fourni). Logiciel: le seul vrai multitâche Si vous pensiez que la partie matérielle était compliquée à gérer, vous n'imaginiez pas les années de développement nécessaires pour qu'un écosystème conçu pour un écran vertical (18:9) devienne pertinent sur un grand écran carré (3:4) doublé d'un écran externe. Un énorme travail sur l'ergonomie, l'affichage multi-fenêtres redimensionnable et l'invention d'un mode Flex, permet heureusement de profiter, en 2024, d'un multitâche intuitif et pratique. Je ne vais pas tout passer en revue, mais voici les fonctionnalités logicielles les plus sympas du Flod 6: Le multi-fenêtres a été repensé. Il existe plusieurs moyens assez intuitifs (gestes et boutons) pour afficher deux applications en même temps (à gauche et à droite, redimensionnable à souhait), ou pour afficher une application en surimpression d'une autre (picture in picture, en quelque sorte). Afficher vos mails et vos WhatsApp, un site web et Google Maps, un tableur et un PDF, votre galerie photo et vos SMS, votre photo originale et la modification en cours, etc. Cela vous parait inutile, mais on prend vite l'habitude de le faire, et c'est dur de revenir en arrière... On parle donc bien de multitâche et, pour certains usages professionnels, d'un gros gain de productivité. © RTL info Mode Interprète accessible depuis le menu de lancement rapide, sous les notifications. Votre Fold est ouvert, vous écrivez ou parlez en français. Votre interlocuteur verra s'afficher, sur l'écran externe, la traduction, de manière instantanée (il l'entendra également).

accessible depuis le menu de lancement rapide, sous les notifications. Votre Fold est ouvert, vous écrivez ou parlez en français. Votre interlocuteur verra s'afficher, sur l'écran externe, la traduction, de manière instantanée (il l'entendra également). Certaines applications maisons de Samsung exploitent mieux l'espace. L'appareil photo peut afficher les prises de vue récentes sur la gauche, le calendrier affiche un menu d'icône sur la gauche au lieu d'en haut. © RTL info Le Mode Flex pourrait être affiné, mais il est une prouesse logicielle: en pliant l'écran lorsque vous utilisez une application, la moitié inférieure devient un pavé tactile, et le curseur d'une souris apparaît. L'usage quotidien n'est pas forcément évident, car il y a les protubérances des capteurs photos qui rendent le concept un peu bancal, mais ça permet de faire défiler du contenu d'un doigt, sans devoir tenir le smartphone. Ingénieux, même s'il faudrait trouver d'autres cas d'utilisation plus concret. © RTL info Pas neuf, mais indispensable: si vous êtes sur une application et que vous fermez le smartphone, celle-ci va s'afficher automatiquement sur l'écran externe (option à activer).