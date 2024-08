L'IA s'invite à l'intérieur de nos ordinateurs: coup de communication ou vraie plus-value ?

L'intelligence artificielle a envahi le quotidien d'une bonne partie d'entre nous, de manière active ou passive. Mais cette révolution a un coût énergétique colossal, et pose des questions au niveau de la sécurité et de la vie privée. Heureusement, les avancées technologiques permettent de plus en plus de traiter l'IA localement sur nos appareils, comme les nouveaux Chromebooks Plus de Google et les PC Copilot+ de Microsoft. Alors, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère de l'IA "on device" ?

Le revers de la médaille, on en a déjà beaucoup parlé, c'est une consommation importante d'énergie. Car toutes ces IA ont besoin d'une puissance de calcul plus ou moins importante, nécessitant des data center remplis de serveurs informatiques piqués aux hormones. Mais la situation évolue, notamment grâce à l'inévitable augmentation des performances des processeurs: une partie des tâches d'IA habituellement confiées (à distance, nécessitant une connexion constante) à des serveurs, peut désormais être traitée par l'ordinateur, en 'local' (hors connexion, donc). Est-ce le début d'une nouvelle ère pour l'intelligence artificielle ?

Depuis 2022, l'intelligence artificielle a franchi une nouvelle étape, sortant des laboratoires et s'insérant dans la vie de tous les jours. Portée par les interfaces conversationnelles et génératives que sont ChatGPT, Gemini ou MidJourney, l'IA est désormais utilisée directement (via ChatGPT par exemple) ou indirectement (votre service de streaming musical ou vidéo qui vous recommande de nouveaux contenus) par de plus en plus de gens - et la courbe est exponentielle, croyez-moi.

Un pas prudent du côté de Google

Les Chromebook sont encore trop méconnus du grand public. Ces ordinateurs pourtant bon marché (car nécessitant peu de ressources matérielles) tournent sous un système d'exploitation très simplifié, à la base construit autour du navigateur Chrome (les navigateurs internet permettant de faire de plus en plus de choses sans le besoin d'applications tierces). Leur seul inconvénient, outre l'impossibilité d'installer des applications tierces lourdes telles que Photoshop, était qu'ils nécessitaient d'être connectés pour fonctionner au mieux. Mais ChromeOS étant mis à jour très régulièrement, il est par exemple possible d'écrire un doc ou de créer un tableau (via Google Docs) même en étant hors ligne.

© RTL info

Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que depuis quelques mois, Google a lancé, en collaboration avec Acer ou HP, par exemple (car le géant américain ne fabrique pas - encore - ses propres Chromebook), les Chromebook Plus. Plus puissants, ils permettent forcément une fluidité accrue de l'ensemble de l'OS et de l'expérience de navigation - certains sites étant très gourmands en ressources. Mais surtout, Google peut intégrer davantage Gemini, le nouveau nom de son IA qui s'intègre un peu partout dans les nombreux services de l'entreprise. On retrouve donc, dès le premier lancement du Acer Chromebook Plus 515 que j'ai pu essayer (une version avec i3 non tactile à 499€, voir photo ci-dessus):

L'application Gemini est intégrée à la barre des tâches . Vous recevrez même, normalement, 12 mois gratuits d'abonnement à Goole One AI Premium (2TB de stockage et la version avancée de Gemini), si vous remplissez les conditions. Cette application n'a rien d'exclusif: sur un navigateur, vous pouvez y accéder. Mais elle a l'avantage d'être bien intégrée et facilement accessible (cependant, Gemini ne fonctionne qu'en étant connectée, donc la plus-value est minime). Gemini est une IA générative conversationnelle identique à ChatGPT, même si elle accuse encore un peu de retard sur le pionnier.

© RTL info

C'est un peu maigre, mais c'est un début. Et il y aura bientôt plus. Pour les anglophones (ou ceux qui utilisent les services de Google en anglais, comme moi), il existe déjà l'option "Help me write" ("Aide-moi à rédiger"), qui s'affiche à plusieurs endroits dans le Chromebook, notamment Gmail et Docs, pour parler des plus connus. C'est comme si Gemini était intégré avec un prompt d'assistance à l'écriture, et vous lui dites ce que vous voulez écrire: