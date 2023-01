A Marseille, l'explosion des data centers fait débat

En quelques années, la ville de Marseille est devenue le septième "hub" internet mondial, attirant les géants mondiaux des "data centers" (centres de données). Mais le développement futur de cette place-forte numérique est aujourd'hui l'objet d'âpres débats.

Tirant profit de sa position géographique en bord de Méditerranée, qui lui a déjà offert un statut de grand port commercial, la deuxième ville de France est au carrefour des flux de données numériques dans un monde toujours plus connecté.

Pas moins de 17 câbles sous-marins y atterrissent aujourd'hui, hissant en moins de 10 ans Marseille de la 44e à la 7e place mondiale en capacité de données, selon le cabinet spécialisé Telegeography. Et la cité phocéenne ambitionne d'être bientôt cinquième, se rapprochant du trio de tête Francfort (Allemagne), Londres, Amsterdam (Pays-Bas).

Conséquence: les centres de données s'y multiplient. Cinq sont déjà installés, dont quatre du leader mondial Digital Realty (via sa filiale Interxion). Leurs clients, comme les plateformes de vidéos à la demande, sont en effet avides des connexions hyper rapides qu'offrent la proximité des câbles.

Mais ces infrastructures sont grosses consommatrices d'énergie et de mètres carrés et la majorité municipale marseillaise (gauche et écologistes) affiche ses préoccupations.

"Le marché veut aller extrêmement vite, c'est un secteur avec une croissance et des marges à deux chiffres", analyse Laurent Lhardit, adjoint socialiste au maire, délégué à l'économie et au numérique, qui a dénombré "11 projets" sur la ville. "Et des nouveaux arrivent".