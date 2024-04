Plusieurs fabricants de semi-conducteurs et puces électroniques évacuent leur personnel

Plusieurs fabricants de puces électroniques et de semi-conducteurs ont mis à l'arrêt leurs lignes de production et évacué leur personnel à la suite du tremblement de terre survenu dans la nuit de mardi à mercredi aux abords de Taïwan.

Le personnel de TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, qui compte notamment Apple ou Nvidia parmi ses clients, a évacué son personnel. United Macroelectronics, un autre fabricant taïwanais, de plus petite taille, a également fermé certaines lignes de production et évacué des installations à Hsinchu et Tainan.

Tokyo Electron, une entreprise japonaise disposant de sites de fabrication à Taïwan, a pour sa part signalé des dommages à ses bâtiments. La société a toutefois indiqué qu'elle s'attend à un impact limité sur le long terme malgré les réparations nécessaires. Tokyo Electron a également rapporté que tous les employés de ses quatre sites à Taïwan sont en sécurité.