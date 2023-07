Safeonweb a déjà reçu 4,4 millions de signalements de messages frauduleux en 2023

Au cours des six premiers mois de 2023, les citoyens ont envoyé près de 4,4 millions de messages à l'adresse suspect@safeonweb.be, qui recueille les signalements de potentielle fraude en ligne, a indiqué jeudi Safeonweb, le service officiel fourni par le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB). Cela représente près de 2 millions de messages de plus que lors des six premiers mois de 2022.