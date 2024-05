TikTok veut encadrer les campagnes de médias d'Etat sur sa plateforme

TikTok ne mentionne pas de médias ni de pays, mais selon le New York Times, ce dispositif concerne notamment des médias chinois et russes.

Sollicité à ce sujet, le groupe filiale du chinois ByteDance n'a pas donné suite.

Les comptes concernés ne pourront plus faire l'objet de recommandations, ce qui signifie que leurs contenus ne pourront pas apparaître dans le fil "For You", la page d'accueil par défaut dans laquelle sont postées des vidéos en fonction d'un algorithme.