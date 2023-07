Une Belge de 26 ans, fan de Lego, a pu créer son propre set Lego : voici ce qu’elle a choisi… et combien elle va gagner

Amber Veyt… Ce nom ne vous dit rien, et c'est bien normal. Cette jeune Belge âgée de 26 ans, et originaire de Lokeren, est pourtant la première Belge à avoir pu créer son propre set Lego. Car vous ignoriez sans doute autre chose: la célèbre entreprise danoise a mis sur pied depuis quelques années le concept et le site Lego Ideas, qui permet à des quidams de proposer leurs idées de sets Lego inédits. Ceux qui obtiennent plus de 10.000 votes peuvent être sélectionnés, Lego fabrique et commercialise alors leur set. J'ai pu m'entretenir avec elle pour qu'elle m'explique comment elle en est arrivée là. "Au total, je possède 65 sets de Lego. Cela regroupe à la fois ceux que j'ai chez moi et ceux qui sont chez ma maman. Pour l'essentiel, ce sont des sets Harry Potter complétés par des sets Lego Ideas".

Vous l'avez peut-être remarqué en voyant la photo de couverture: le set qu'Amber a proposé, et qui a été validé par la communauté, est la maison des sorcières du film de Disney Hocus Pocus, sorti en 1993 (et dont la suite est sortie en 2022). "Auparavant, j'avais déjà conçu plusieurs projets. On peut trouver une autre de mes tentatives sur Lego Ideas: la Villa Villekulla, la maison de Fifi Brindacier". Est-ce compliqué de "dessiner" un set Lego ? "J'ai conçu ce set sous forme numérique parce que je n'avais pas assez de briques chez moi (j'ai surtout des sets que… je ne désire pas démonter!)". Amber a donc utilisé le logiciel BrickLink Studio. "J'ai découvert le logiciel le soir où j'ai commencé à développer Hocus Pocus. C'est un programme convivial, mais on est submergé par la quantité de briques Lego qu'il contient. Pour cette raison, il m'a parfois fallu pas mal de temps pour trouver les bonnes combinaisons".

Comment reproduire aussi fidèlement la maison du film ? "Bien sûr, je possédais des images du film et j'ai fait beaucoup de recherches sur le bâtiment que je voulais élaborer. Les plans de décor du film m'ont beaucoup aidée! J'ai travaillé dessus pendant plusieurs mois, surtout le soir, après l'école. Je ne suis pas vraiment en mesure de préciser combien de temps cela m'a pris au total, mais ce fut un travail de longue haleine". 1% de commission pour Amber La question que tout le monde se pose: les créateurs des idées de Lego sont-ils rémunérés ? La réponse est oui, "tous les fans designers reçoivent 1% de la vente de leur set", m'a expliqué l'entreprise. Vu que la maison Hocus Pocus est vendue 229€, notre compatriote touchera 2,29€ dès qu'un set est vendu…

Au total, on comptabilise 42 ensembles Lego Ideas déjà lancés, et d'autres vont apparaître bientôt. C'est une goutte d'eau dans l'activité frénétique de Lego. Chaque année, on compte plusieurs centaines de nouveaux ensembles, pour les grands ou les petits enfants (ou adultes, même…). Quant à ce set, il est amusant à construire pour un adulte comme un enfant. On peut ouvrir les deux pans de toit (mais un seul une fois que la cheminée est installée), et un des murs de la maison s'ouvre en deux. Le moulin à eau est relié à la cheminée et aux flammes roses. Une fois construit, cependant, ce sera un peu dur pour les enfants de jouer avec l'intérieur de la maison, car beaucoup de zones ne sont pas accessibles. C'est clairement un objet de collection, en rapport donc avec son prix assez élevé pour une maison de 27 x 26 x 24 cm (avec une cabane qu'on peut accrocher, et un portique).