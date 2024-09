Jubilé réussi pour la Fête des Fous de Sainte-Walburge à Liège

Le traditionnel jogging des fous du vendredi 30 août a connu un record d'affluence, avec près de 1.700 coureurs qui se sont élancés dans les rues du quartier, une véritable réussite pour cette 10e édition qui proposait des tracés de 5 et de 10 kilomètres.

La grande parade folklorique du samedi a attiré une vingtaine de groupes, pour un cortège composé d'environ 600 personnes. Les Porais Tilfoiss étaient présents, reconnaissables à leur costume vert en forme de poireau, avec fanfare et géant, ainsi que les Marcatchous de Saint-Pholien. Le public a également pu admirer la Nef des Fous fraîchement rénovée et le géant Folin, "qui a fait une cure d'amaigrissement puisqu'il est passé de 80 à 20 kilos cet été et qui a donc participé à la parade pour la première fois depuis de très nombreuses années", précise encore Jean-Charles Bellefroid.

Celle-ci a été suivie par une marche aux flambeaux à la tombée de la nuit, qui a regroupé 450 participants.

Cette fête populaire organisée entièrement par des bénévoles s'est terminée le dimanche 1er septembre, jour de la grande brocante. De nombreux spectacles de rues et concerts gratuits étaient également proposés tout au long de la journée. La fête s'est clôturée sur le concert des Gauff' le soir, dans un chapiteau noir de monde.