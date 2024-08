La Chine va renforcer ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Pour son 15e plan quinquennal, qui débutera en 2026, la Chine veut tenir davantage compte des volumes totaux d'émissions de gaz à effet de serre alors qu'actuellement, elle utilise une méthode de calcul spécial qui met en perspective ses émissions avec la croissance économique du pays. Ainsi, même si la pollution augmente dans le pays, tant que les émissions n'augmentent pas plus vite que l'économie dans son ensemble, la Chine parle de réussite environnementale.

L'actuel plan quinquennal de la Chine, le plus grand pollueur au monde, court jusqu'en 2025. Mais, après la crise liée au coronavirus et la crise énergétique, le pays n'atteindra probablement pas ses objectifs climatiques, ces derniers se heurtant aux enjeux de croissances économiques, selon un rapport de l'institut indépendant Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) publié plus tôt cette année.