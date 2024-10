La Faculté Warocqué d'Économie et de Gestion à Mons fête ses 125 ans

La Faculté Warocqué d'Économie et de Gestion de l'Université de Mons célèbre, les 18 et 19 octobre, un anniversaire historique: 125 ans d'enseignement de l'économie et de la gestion.

L'Institut Commercial des Industriels du Hainaut, devenu aujourd'hui la Faculté Warocqué, a ouvert ses portes en octobre 1899 avec 52 étudiants et a rapidement gagné en réputation grâce à une approche pratique et orientée vers les besoins des entreprises. Depuis sa création, l'institution a diplômé près de 11.000 étudiants, dont beaucoup ont contribué au rayonnement de l'industrie belge à travers le monde, selon la Faculté.

La Faculté Warocqué a été fondée sous l'impulsion de Henri Dutrieux et soutenue par l'industriel philanthrope Raoul Warocqué. Elle a évolué en restant fidèle à sa mission première de former des cadres capables de représenter et développer l'industrie belge à l'international.

L'anniversaire des 125 ans sera fêté dans le cadre d'un week-end festif et culturel organisé à la Faculté Warocqué à Mons. L'événement est spécialement destiné à toute la communauté Warocqué ainsi qu'à leurs familles et amis. Les festivités commenceront vendredi 18 octobre dès 17 heures. Elles se poursuivront samedi 19 octobre dans le cadre d'une journée familiale. Des étudiants et anciens membres de la Faculté présenteront dans plusieurs stands le savoir-faire "Made in Warocqué". "Une exposition, richement dotée de souvenirs, de documents, d'objets prêtés par des étudiants, des anciens, des familles d'étudiants, retrace l'histoire de la faculté, notamment pendant les deux conflits mondiaux. Elle restera accessible pendant toute la semaine du 21 octobre", a précisé Noélie Maquestiau, au nom des organisateurs de l'événement.