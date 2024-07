La SNCB renforce son offre vers la Côte en prévision du beau temps

La SNCB renforce son offre de trains en provenance et à destination de la Côte ces jeudi, vendredi et samedi en raison du beau temps annoncé, indique la société des chemins de fer jeudi dans un communiqué.

Huit trains supplémentaires seront ainsi déployés vers les gares d'Ostende et de Blankenberge jeudi et vendredi (4 allers - 4 retours) pour faire face à l'affluence de voyageurs. Samedi, ils seront au nombre de 22 (10 allers - 12 retours).

Il est possible que les excursionnistes soient amenés à patienter en gare avant de pouvoir monter dans un train disposant de suffisamment de places. Il est donc préférable d'éviter, dans la mesure du possible, de voyager pendant les heures les plus chargées tant pour les départs que les retours le soir (arrivée à la Côte entre 11h00 et 14h00 et départ depuis le littoral entre 17h00 et 20h00).

La SNCB recommande également aux voyageurs de prévoir de quoi rester hydraté en emportant une bouteille d'eau.