Le parc Guy Mathot inauguré à Seraing

Le parc Guy Mathot, situé dans le quartier des Biens communaux, était vieillissant et peu équipé. L'endroit a été réaménagé dans le cadre du Master park, dont l'objectif est de mettre à la disposition de la population "un parc à dix minutes à pied" avec diverses installations récréatives et du mobilier urbain.

"Le parc étant connexe à une maison de repos, les aménagements ont été envisagés de manière à permettre d'y passer du bon temps sans troubler la quiétude des résidents. Il y a ainsi un espace dédié aux tout-petits, un autre espace de type agora pour les plus grands, un espace avec des dispositifs de remise en forme et adaptés aux personnes âgées. On peut aussi profiter d'un skate-park, s'y installer pour pique-niquer ou encore jouer à la pétanque. Le tout pour un investissement important de plus d'un million d'euros", précise Déborah Géradon, bourgmestre de Seraing.