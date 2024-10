Les conditions orbitales de la Terre influencent l'augmentation de CO2, révèle une étude

L'étude, menée également par le Département de l'eau et du climat de la Vrije Universiteit Brussel et l'Institut des géosciences de l'environnement de l'Université Grenoble-Alpes, se base sur des mesures à haute résolution des carottes de glace antarctiques. Les scientifiques ont étudié les augmentations du dioxyde de carbone atmosphérique, connues sous le nom de sauts de CO2.

Sur les dernières 500.000 années, 22 des "sauts" ont été identifiés. Les analyses démontrent que 18 d'entre eux se sont produits lorsque l'axe de la terre était incliné plus que la moyenne. Cette inclinaison varie naturellement sur des périodes d'environ 41.000 ans, ce qui affecte la façon dont la lumière solaire atteint la Terre et influence la quantité de CO2 libérée par des sources telles que les océans et la végétation continentale.