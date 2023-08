Les scouts britanniques quittent le Jamboree, les Belges n'ont pas encore pris de décision

La délégation belge se prononcera sur la situation dans les prochaines heures, après concertation avec ses responsables sur la manière d'évaluer la situation et d'y réagir, a appris l'agence Belga. Le groupe de Belges, composé de cinq mouvements scouts du pays, comprend 28 unités comptant chacune 36 membres et quatre responsables.

L'événement est confronté à une vague de chaleur et d'humidité extrêmes. Les températures avoisinent les 35 degrés par jour et atteignent parfois 38 degrés. Selon les autorités locales et le Mouvement scout mondial, quelque 600 participants ont souffert de malaises en raison de la chaleur. Le gouvernement sud-coréen a envoyé des médecins et des infirmières militaires sur place.