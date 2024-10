L'ESA lance Moonlight, son programme d'infrastructure dédiée aux futures missions lunaires

L'agence spatiale européenne (ESA) a lancé mardi le programme Moonlight, destiné à installer à terme autour de la Lune des instruments de navigation et de télécommunication pour les futures missions se déroulant sur le satellite terrestre. Cette mission a été initiée pour aider les près de 400 missions d'exploration lunaire annoncées durant les vingt prochaines années.

Les satellites seront stratégiquement positionnés autour du pôle sud de la Lune, un endroit idéal pour les futures missions lunaires. On y retrouve notamment des "pics de lumière éternelle", idéaux pour l'énergie solaire, et des "cratères de ténèbres éternelles", où l'on trouve de la glace, potentielle source d'eau, d'oxygène et de carburant.

L'envoi du matériel dans l'espace se déroulera en plusieurs phases. La première concernera Lunar Pathfinder, un satellite chargé d'assurer le relais des communications et qui devrait être fonctionnel dès 2026. Les services de Moonlight seront ensuite progressivement déployés dès 2028, pour être pleinement opérationnels en 2030.

L'ESA va par ailleurs collaborer avec les agences spatiales américaine (NASA) et japonaise (JAXA) autour de LunaNet, un cadre autour des normes de communication et de navigation lunaires. Cette coopération permettra ainsi à toutes les missions lunaires, qu'elles émanent d'agences spatiales ou d'entreprises privées, de bénéficier des services de Moonlight.