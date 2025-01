Après avoir perdu 43 kilos, l'ancienne ministre Maggie De Block révèle son secret: "Je vais très bien"

Après 25 ans de politique, Maggie De Block savoure une nouvelle vie. Sur le plateau de Signatures, elle confie mieux dormir, avoir perdu 43 kilos grâce à la natation et la marche, et profiter de ses petits-enfants.

En avril, Maggie De Block, ministre fédérale des Affaires sociales, de la Santé publique, de l'Asile et de la Migration dans les gouvernements Michel II, Wilmès I et II, annonçait la nouvelle : elle quitte la politique après 25 ans de carrière. Aujourd'hui, comment va-t-elle? "Très bien merci, j'ai une autre vie maintenant. Durant mes nuits, je peux dormir maintenant", répond-elle à Luc Gilson et Christophe Deborsu sur le plateau de Signatures.

Il est vrai qu'en tant que ministre, Maggie De Block n'avait pas beaucoup l'occasion de marcher. "On est toujours dans une voiture. On sort, puis quand la réunion est finie, on rentre à nouveau dans la voiture. On n'avait pas le temps, surtout pas pour nager ou être à la maison le soir", se souvient-elle.

Maggie De Block bénéficie également de bonnes nuits de sommeil : "C'est connu, ça vous aide à avoir un rythme stable et à ne pas manger très tard le soir, ou durant la nuit, avec les négociations maintenant. Je cuisine aussi beaucoup plus maintenant", explique l'invitée.

Ce qui a poussé l'ancienne ministre à changer de vie, c'est la naissance de ses deux petits-enfants : John, 4 ans et demi et Jill, 3 ans. "Quand j'ai vu John, je me suis dit que je ne suis quand même pas très jeune comme grand-mère, alors je dois faire un effort pour être avec lui", s'explique-t-elle.

Aujourd'hui, Maggie De Block a l'occasion de s'occuper de ses petits-enfants, mais pas seulement : "J'aide beaucoup d'étudiants avec leur thèse. Je suis contactée par mal de gens qui veulent des conseils. Je veux surtout aider les jeunes gens, les étudiants".