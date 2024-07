Les 10 conseils santé de Caroline pour protéger sa peau du soleil

2. Choisir le bon indice de protection Il est crucial de choisir une crème solaire adaptée à votre type de peau. Les peaux claires, sensibles ou présentant des taches de rousseur nécessitent des indices de protection plus élevés.

1. Utiliser une crème solaire toute l'année Même en hiver, les rayons UV peuvent endommager la peau. Optez pour une crème de jour avec un indice de protection de 20 à 30 en hiver et de 50 en été.

3. Appliquer correctement la crème solaire Pour une protection optimale, appliquez généreusement la crème solaire sur toutes les zones exposées au soleil, y compris des zones souvent oubliées comme les oreilles, le dos des mains et les pieds.

8. Préférer les heures de faible ensoleillement Évitez de vous exposer au soleil entre 10h et 16h, lorsque les rayons UV sont les plus forts. Privilégiez les activités en plein air tôt le matin ou en fin d'après-midi.

6. Utiliser des vêtements anti-UV Les vêtements anti-UV peuvent compléter la protection solaire, surtout pour les enfants et lors de longues expositions. Optez pour des vêtements couvrants et légers.

9. Protéger les enfants avec des produits adaptés

Les enfants ont une peau plus sensible. Utilisez des crèmes solaires minérales pour eux et pensez à renouveler l'application régulièrement, surtout lors d'activités extérieures.

10. Ne pas négliger les accessoires de protection

Chapeaux, bobs et casquettes sont essentiels pour protéger le visage et les oreilles. Préférez les chapeaux à large bord pour une protection optimale.

Prévention et vigilance : Les clés contre le cancer de la peau

Le Dr. Blouard rappelle que la prévention est essentielle pour réduire les risques de cancer de la peau. Les Australiens, par exemple, montrent une diminution des cas grâce à une prévention rigoureuse. En appliquant ces conseils, vous protégerez non seulement votre peau, mais aussi votre santé à long terme.

Protéger sa peau du soleil est une habitude à adopter au quotidien. Retrouvez tous les conseils en détails dans la vidéo.