Les centres de vaccination wallons ont fermé leurs portes et risquent de ne plus rouvrir: voici pourquoi

Les centres de vaccination pour le Covid-19 ont fermé leurs portes ce vendredi en Wallonie. Au total, 27.000 personnes s'y sont rendues, mais beaucoup plus se sont faites vacciner via les autres possibilités mises à disposition. Voici le bilan de cette nouvelle campagne.

Joëlle Grosjean fait partie des derniers vaccinés du centre de Charleroi. Médecin généraliste, il est venu pour le booster automnal : "Je tenais à me faire vacciner. Je devais respecter le délai de 15 jours avec le vaccin anti-grippe et c'est pile-poil maintenant. Je suis médecin, donc je veux me protéger moi-même, mes patients et ma famille", nous justifie-t-il.

Depuis mi-septembre, 27.000 personnes se sont rendues dans les centres et les antennes, soit 11% des vaccinations. Les pharmacies se sont chargées de 57%.