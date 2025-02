À partir de ce samedi, le financement des téléconsultations pour les médecins, c'est fini

À partir ce vce samedi, les médecins ne recevront plus d'argent de l'Inami en cas de consultation par téléphone, ce qui devrait sonner le glas des téléconsultations. Cette pratique avait vu le jour durant la pandémie de Covid et qui s'était installée avec le temps. L'objectif, malgré le succès du système, débouchait sur 68 millions d'euros d'économies.

Auparavant, les médecins pouvaient obtenir un remboursement de 11 euros pour une consultation téléphonique. Cela ne sera désormais plus le cas. Pourtant ce système présentait de nombreux avantages. "Si j'arrive à régler un problème à distance, je le fais, parce que ça permet aux parents de ne pas se déplacer, de ne pas engorger les salles d'attente aux urgences, à l'hôpital ou chez le médecin généraliste", explique Emilie Poitoux, médecin, qui effectue entre 4 à 5 téléconsultations chaque jour.

Pour Caroline, maman du petit Octave, les consultations par téléphone étaient une véritable habitude. "Le médecin me rappelle quand il a le temps. C'est très rapide et nous, parents, on est rassurés, on sait ce qu'on doit faire..."