Retour du soleil, des balades en nature... et des morsures de tiques: quels sont les risques?

Si vous vous baladez dans la nature, croiserez sans doute sur votre chemin des hautes herbes qui sont probablement remplies de tiques. Un insecte très présent aussi en forêt, notamment dans les fougères. La tique se nourrit de sang, animal ou humain.

Le retour du soleil et des marcheurs risque donc d'être aussi synonyme d'une hausse des morsures de tiques. Pourtant, cela n'inquiète pas tout le monde. "Je passe où je dois passer, voilà, c'est tout. Mais autrement, je ne fais pas tant de soucis du tout", nous dit un promeneur croisé en forêt. "Non, en fait, ça ne me vient même pas à l'esprit. Moi, quand je marche, je suis dans mon circuit, dans ma balade, mais les petites bêtes, tout ça, non", nous admet un autre.