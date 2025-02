"Si je ne le faisais pas, j'aurais été sourd vers 70 ans": atteint de surdité génétique, Henri a dû agir rapidement

Depuis plusieurs années, Henri porte des prothèses cochléaires. Face à son audition qui diminuait de plus en plus, l'homme n'a pas eu d'autre choix que de subir cette opération. Malheureusement, sa perte d'audition n'est pas liée à son emploi, mais bien à l'un de ses gènes.

Il explique : "(...) Ma perte d'audition ne vient pas de là, ça vient d'un gène qui se transforme et qui détruit progressivement l'oreille interne. Ça porte le nom barbare de DFNA9, c'est connu, et c'est un gène héréditaire. Mon père l'avait, ma sœur l'a aussi, et il faut faire une prise de sang. Il y a une analyse du sang qui se fait et alors on détermine exactement quelle est la mutation qui se passe".

Lorsqu'il prend conscience de cela, il n'a plus le choix : il doit se faire poser des implants cochléaires. "Si je ne le faisais pas, j'aurais été sourd vers 70 ans. Je voulais absolument continuer à entendre et ne pas imposer à tout mon entourage de commencer à écrire sur des petits papiers. Je ne voulais pas continuer à vivre dans une bulle, parce que c'est ça le problème. À partir du moment où on devient déficient auditif, on ne peut plus avoir une vie sociale comme quelqu'un d'autre", raconte-t-il.

