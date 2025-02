"C’est terriblement toxique pour l’oreille": votre métier pourrait bien influencer votre audition, selon ce chirurgien

Nombreux sont ceux qui, en vieillissant, connaissent une perte progressive d’audition. Mais selon Pierre Garin, le bruit présent sur le lieu de travail joue un rôle souvent déterminant : "Il faut être beaucoup plus attentif si, dans son métier, on est soumis au bruit, parce que le bruit est terriblement toxique pour l’oreille, il abîme très fort les oreilles".

"On y est beaucoup plus vite qu'on ne pense"

Les personnes exposées à des machines, à des marteaux-piqueurs ou à certains engins de chantier, connaissent un bruit est continu et plus intense. Pourtant, travailler dans un Open-space pourrait aussi impacter votre audition.

"On estime que le bruit devient vraiment toxique à partir de 85 à 90 décibels et on y est quand même assez vite", explique le chirurgien. La durée d’exposition, l’acoustique ou encore le type de bruit sont autant de facteurs aggravants. Finalement, ce niveau de toxicité "on y est très vite, beaucoup plus vite qu'on ne pense".

Une vigilance accrue dès le plus jeune âge

Si la surdité de naissance touche un à deux enfants sur mille, le dépistage précoce à la maternité permet aujourd’hui d’intervenir rapidement : "C’est très important de le détecter tôt pour stimuler la zone du cerveau dédiée à l’audition", rappelle le professeur.