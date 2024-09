"Très stressante", la bronchiolite touche 10.000 enfants par an: elle sera bientôt traitée par un nouveau médicament

C'est un nouveau traitement qui changera peut-être le quotidien de certains parents. Dans une crèche de Dampremy, Coralie vient rechercher on fils Ethan. Il a tout juste deux ans et a déjà été touché trois fois par la bronchiolite. "C'est très stressant pour les parents", confie la mère de famille. "On a été aux urgences et ça a été très impressionnant, car ils ont dû l'aspirer dans le nez, dans la gorge, faire des prélèvements. Puis il a été à un sous-monitor. On lui avait mis aussi un petit peu de l'oxygène...."

Chaque année en Belgique, 10 000 enfants de moins de 4 ans seraient hospitalisés à cause de la bronchiolite. 15 % d'entre eux se retrouveraient aux soins intensifs. Et dans cette crèche, tous les ans, on compte les enfants touchés. "Deux enfants sur huit, au moins, qui sont donc écartés de la crèche pour pouvoir se soigner", rapporte cette salariée.