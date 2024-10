Comment parler de sexualité à ses enfants? "Répondez aux questions sans tabou", conseille cette spécialiste

Il n'y a pas vraiment d'âge, c'est un sujet qu'on peut commencer à expliquer quand ils sont très petits, surtout s'il y a des questions de la part de l'enfant. Alors, on ne va pas expliquer à un bébé comment on fait des bébés, mais très vite l'enfant pose des questions.

Je pense qu'il faut, assez vite, nommer les choses par leur bon nom surtout lors de l'adolescence ou la pré-adolescence. Parce que le problème de l'adolescence, c'est quand même une phase de ta vie où tu es un peu en opposition avec tes parents. Si ta mère ou ton père vient te parler de sexualité, tu as juste envie qu'ils sortent de ta chambre et qu'ils te foutent la paix, alors que tu en sais déjà peut-être beaucoup plus qu'eux.

Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge, il faut pouvoir répondre à leurs questions de manière très explicite et sans tabou, si possible.

Très vite, l'enfant a une sexualité totalement naïve et imaginaire : ils ont des amoureux, il y a la masturbation chez les tout-petits. Ils découvrent très vite cette sexualité, ils découvrent aussi très vite la différence entre les garçons et les filles.

En-tout-cas, je pense qu'il faut ne pas avoir peur de parler de seins, de vagin, de pénis, parce que c'est ça qu'ils vont voir. Je crois qu'il faut décrire l'anatomie comme elle l'est.

Que faire si on n'est pas à l'aise ?

Il faut respecter le fait de ne pas être à l'aise. Si ça vous gêne de parler de sexualité avec votre enfant, il faut chercher ailleurs. Ça peut être une personne relais dans la famille, comme un grand frère ou une grande sœur avec lequel le plus jeune s'entend bien, ça peut être un pédiatre, mais aussi des livres. Il y a aussi de très bons sites internet qui sont très didactiques.

Avertir des dangers

Je pense qu'il y a des règles à respecter et elles doivent être dites aux enfants. Il y a des choses qui ne se font pas, qui sont interdites. Il faut expliquer qu'il n'y a pas de relation sexuelle entre les enfants et les adultes, que c'est interdit et que si ça se passe alors on va en prison. Il faut expliquer que la sexualité est interdite au sein d'une même famille.

Il faut aussi leur dire la sexualité peut être très agréable, mais qu'elle a une dimension intime. On n'a pas de relation sexuelle en public. On ne se masturbe pas dans le bus, etc.