Appel de la Coalition Climat à la mobilisation car "chaque dixième de degré compte"

"Les causes, nous les connaissons. Les conséquences, ce rapport du GIEC nous les rappelle. Les solutions, nous les avons. Il suffit de les mettre en œuvre. Ce qui manque, c'est une réelle mobilisation générale pour faire face, ensemble", souligne Nicolas Van Nuffel, le président de la Coalition Climat qui réunit une centaine d'associations et de mouvements citoyens belges.

"Quoi qu'il arrive, nos modes de vie vont changer. Mais il est possible de ne pas subir la situation et l'anticiper: nous avons encore la possibilité de réagir pour minimiser au maximum l'impact du dérèglement climatique. Et cela nous coûtera même moins cher que de ne rien faire", poursuit le président de la Coalition Climat.

La Coalition Climat rappelle qu'elle a remis l'an dernier au Premier ministre Alexander De Croo, à l'issue de la marche pour le climat, son Memorandum pour un Green New Deal Belge contenant une centaine de solutions pour ne pas subir le dérèglement climatique.

"Nous invitons tous les partis politiques à se saisir de ce mémorandum, à le digérer, le retravailler, l'intégrer pour s'en inspirer pour la rédaction de leur programme 2024. Les Belges attendent que le monde politique mette l'enjeu climatique au cœur de la campagne électorale. Les Belges attendent que le monde politique mette en place les solutions", insiste Nicolas Van Nuffel.