Au Brésil, l'astro-tourisme prêt à décoller

"C'est incroyable!", s'émerveille Pedro Froes en admirant le scintillement bleu et orangé de la "Boîte à bijoux", un amas d'étoiles de la constellation de la Croix du Sud.

C'est le tout premier d'Amérique Latine à avoir été reconnu sous l'appellation "Parc de ciel étoilé" par l'ONG de référence International Dark Sky Association (IDA), en 2021.

"J'ai toujours aimé admirer le ciel (...) mais dans ma ville, c'est impossible de voir autant d'étoiles en même temps", raconte Pedro Froes, biologiste de 22 ans venu spécialement de Niteroi, une banlieue de Rio.

"Ici, on peut voir 3.000 étoiles par an à l'oeil nu. Dans des métropoles comme Rio ou Sao Paulo, on n'en voit que 200", explique l'astronome Daniel Mello, de l'Observatoire Valongo de l'Université fédérale de Rio (UFRJ).