"Beau mais terrifiant": depuis son avion, un homme voit les débris du vaisseau de la mégafusée SpaceX

Le régulateur américain de l'aviation, la FAA, a annoncé avoir suspendu dans la foulée certains décollages et "brièvement ralenti des avions" afin d'éviter une éventuelle collision avec les débris.

Elle a également ordonné à SpaceX de mener, comme en janvier, une enquête sur ce nouvel incident. Dans la soirée, la société a confirmé sur X que l'appareil avait fait l'objet d'un "désassemblage rapide non-programmé", soit une explosion, lors de son ascension."Avant la fin de la montée, un événement énergétique dans la partie arrière du Starship a entraîné la perte de plusieurs moteurs Raptor. Cela a entraîné une perte de contrôle d'attitude et finalement une perte de communication avec le Starship. Le contact final avec le Starship a eu lieu environ 9 minutes et 30 secondes après le décollage", a précisé le groupe dans un communiqué.

Lors du dernier vol d'essai mi-janvier, le vaisseau avait subi le même sort, causant une pluie de débris incandescents au-dessus des Caraïbes, avec des dégâts matériels minimes dans les îles Turques-et-Caïques, situées à plus de 2.500 kilomètres du site de lancement. Un homme a même pu apercevoir les débris depuis son avion.

Just saw Starship 8 blow up from our flight @elonmusk @SpaceX pic.twitter.com/RyDzUtXzpo