Bruxelles-Propreté ne garantit plus la présence d'équipes dans le quartier Brabant

La direction de Bruxelles-Propreté a annoncé mercredi qu'elle ne garantissait plus la présence d'équipes de nettoiement de voiries dans le quartier de la rue de Brabant.

En cause: une nouvelle agression d'un membre du personnel, mardi matin, en dépit de mesures prises il y a un mois à la suite d'une agression précédente d'un ouvrier de l'opérateur bruxellois qui n'était pas la première.

Bruxelles-Propreté avait alors notifié à la commune bruxelloise ne plus nettoyer le quartier jusqu'à ce que des mesures soient prises. Une série de concertations avait débuté pour rétablir la situation. Un accord provisoire avait ainsi été trouvé entre l'Agence et les communes de Schaerbeek et Saint-Josse pour garantir au mieux la sécurité des agents, dans le quartier Brabant.