De la glace d'eau découverte sur Mars par des chercheurs belges: qu'est-ce que cela veut dire?

De la glace d'eau a récemment été découverte sur la planète Mars. Des chercheurs et des instruments d'origine belge ont oeuvré pour cette recherche.

Cette découverte, publiée dans le journal scientifique Nature Geoscience, résulte des recherches menées par l’Observatoire royal de Belgique (ORB) et l’Institut royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB).

Les instruments derrière la découverte

La présence de givre d’eau a donc été observée par des chercheurs belges à 20 km d’altitude sur le mont Olympe à la surface de Mars, le plus haut volcan du système solaire, grâce plusieurs instruments à bord de sondes spatiales de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Trois instruments ont contribué à cette découverte et qui se trouvent à bord de deux satellites européens. L'un d'entre eux s'appelle "Nomad" et est un spectromètre est d'origine belge. "C'est de fabrication belge et c'est dirigé par l'aéronomie à Uccle", souligne Luca Ruiz