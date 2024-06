En Macédoine du Nord, les apiculteurs s'organisent face au réchauffement climatique et aux maladies

Depuis plus de 20 ans, elle s'en occupe et récolte leur miel à Stence, un petit village entouré de montagnes à 650 mètres d'altitude, où les températures dépassent déjà les 30 degrés.

Chaque jour, Magda Miloseska enfile son costume blanc et son casque et se faufile à l'arrière de sa maison, dans l'ouest de la Macédoine du Nord, pour rejoindre ses milliers d'abeilles.

"Aujourd'hui, on doit se battre. Contre le réchauffement climatique, contre les maladies", ajoute-t-elle, mentionnant notamment le Varroa destructor, un acarien parasite apparu dans les années 1970 en Europe - un véritable cauchemar pour les abeilles, capable d'anéantir une colonie en deux ou trois ans.

"Avant, c'était beaucoup plus facile", explique Magda. "L'apiculture, c'était un plaisir".

A 62 ans, l'apicultrice parle avec passion de ses abeilles. Mais elle ne peut s'empêcher de voir à quel point le travail devient plus difficile d'année en année.

"Les apiculteurs les plus anciens disent qu'ils récoltaient 30 à 50 kilos de miel par essaim", précise l'apicultrice. "En ce moment, avec ce climat, on est plus autour de 20 kilos".

Le kilo se vend sur les étals entre 15 et 20 euros.

- Biodiversité -