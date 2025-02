Ce 28 février, un alignement des planètes aura lieu dans le ciel, mais s'agit-il d'un phénomène rare?

Pour en parler, Yaël Nazé, astrophysicienne à l'université de Liège et au FNRS. "Si vous vous attendez à avoir les planètes alignées en rang d'oignons, juste l'une à côté de l'autre, ça ne sera pas ça. En fait, c'est plutôt un alignement général. Il faut savoir que toutes les planètes du système solaire tournent autour du Soleil à peu près dans le même plan et donc, quand nous regardons depuis la Terre, elles sont effectivement toujours sur une ligne un peu particulière qu'on appelle l'écliptique. Et donc, elles sont toujours sur cette ligne-là, tout le temps, pas seulement maintenant", explique-t-elle.

Cet alignement signifie-t-il que les planètes sont plus rapprochées les unes des autres ? "Alors, elles ne vont pas être rapprochées du tout, mais par contre, elles sont dans la même zone du ciel, ce qui fait qu'on peut les voir. Au coucher du Soleil, on va pouvoir toutes les voir. Alors, quand je dis toutes, il y a quand même un petit bémol : elles ne sont pas toutes visibles à l'œil nu, pour certaines, il faudra un télescope", précise Yaël Nazé.

Un phénomène rare ?

Alors que ce phénomène s'annonce particulièrement impressionnant, est-il rare de voir un alignement des planètes ? "Fin janvier, on en avait six. Au mois d'août, on en aura cinq. En fait, on ne se rend pas compte à quel point on peut voir les planètes. On a l'impression que c'est toujours un truc un peu folklorique, très particulier et tout, mais en fait, les planètes sont très souvent visibles. Il faut juste qu'on regarde, il faut juste lever les yeux", explique l'astrophysicienne.

