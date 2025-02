Des images incroyables: un vaisseau immortalise la face cachée de la lune, une image rare de notre satellite

La vidéo, accélérée par un facteur de 10, montre la face cachée de la Lune ainsi que certains éléments du vaisseau, comme ses propulseurs RCS et ses panneaux radiateurs. Ces images, prises à environ 100 km d'altitude, permettent d’admirer en détail la topographie lunaire, rarement observée sous cet angle.

Firefly Aerospace a partagé cette séquence sur son compte X (anciennement Twitter) avec un message enthousiaste : "Ce sentiment que vous ressentez lorsque vous regardez par la fenêtre et réalisez que vous êtes presque chez vous ! Plus que 4 jours avant notre atterrissage sur la Lune. Blue Ghost atteindra sa destination finale au plus tôt à 2 h 34 (heure de Chicago) le 2 mars."

Blue Ghost est programmé pour tenter un atterrissage sur la Lune le 2 mars 2025, dans la région de Mare Crisium, une vaste plaine lunaire. Cette mission représente une nouvelle étape clé dans l'exploration spatiale, avec des ambitions scientifiques et technologiques majeures.