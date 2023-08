Espagne: avec la désertification, l'inquiétante progression des terres "sans vie"

"Ici, avant, il y avait une forêt de chênes verts (...) Aujourd'hui, c'est un paysage inerte", lâche Gabriel del Barrio, baskets poussiéreuses et chapeau en toile sur la tête, en désignant une colline aux pentes ravinées où ne subsistent que des arbustes rabougris.

Des sols arides, sans micro-organismes, sans vie : en Espagne, les sécheresses à répétition et la surexploitation industrielle ou agricole font craindre une progression irréversible des "terres stériles", capable de transformer le "potager de l'Europe" en territoire inhospitalier.

Chercheur à la Station expérimentale des zones arides (Eeza) d'Almeria, en Andalousie, ce spécialiste de la désertification observe au quotidien les paysages se dégrader dans cette région méridionale. Non sans une pointe d'appréhension.

"L'Espagne ne va pas devenir un désert, avec des dunes comme dans le Sahara, c'est morphologiquement impossible", dit-il. Mais la désertification, marquée par une intense "dégradation des sols", n'en est pas moins "préoccupante", insiste le sexagénaire.

Sur le banc des accusés : le réchauffement climatique, à l'origine d'une hausse des températures favorisant l'évaporation de l'eau et la multiplication des incendies ravageurs, mais aussi et surtout l'activité humaine - et notamment l'agriculture intensive.