Eté suffocant : record historique de consommation d'électricité à Bahreïn

La région du Golfe, déjà l'une des plus chaudes du monde, n'échappe pas à la vague chaleur mondiale, en partie liée au changement climatique selon les experts, Bahreïn et son million et demi d'habitants subissant des températures et une humidité particulièrement fortes.

"Bahreïn a enregistré le 3 août la consommation d'électricité la plus élevée de son histoire, à 3.798 mégawatts", a annoncé jeudi soir l'Autorité de l'électricité et de l'eau (EWA).