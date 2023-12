La fin des fossiles, "inévitable", ne doit pas faire retourner aux "cavernes"

Le président émirati de la COP28, Sultan Al Jaber, a estimé que la "sortie" des énergies fossiles était "inévitable" mais semblé dire qu'elle n'était pas indispensable pour limiter le réchauffement à 1,5°C, dans un échange tendu en novembre avec l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson et rapporté par le Guardian dimanche.

Mme Robinson, présidente du groupe des Sages (de hauts responsables, militants pour la paix et défenseurs des droits humains), a interpellé Sultan Al Jaber sur son refus d'appeler à une sortie des énergies fossiles.

Sultan Al Jaber, qui cumule ses fonctions avec celles de patron de la compagnie pétrolière nationale Adnoc, s'exprimait le 21 novembre dans un événement en ligne organisé par l'initiative She Changes Climate.

"Je ne souscrirai en aucun cas à des discussions alarmistes. Aucune étude scientifique, aucun scénario, ne dit que la sortie des énergies fossiles nous permettra d'atteindre 1,5°C. 1,5°C est mon étoile du Nord. Et une réduction et une sortie des énergies fossiles sont, selon moi, inévitables. C'est essentiel. Mais il faut être sérieux et pragmatique".

"Montrez-moi la feuille de route d'une sortie des énergies fossiles qui soit compatible avec le développement socio-économique, sans renvoyer le monde à l'âge des cavernes", a-t-il ajouté ensuite.

Il répète en cela sa ligne maintenue à chaque prise de parole sur ce sujet. Il parle même dans cet échange à la fois de "réduction" et de "sortie" des fossiles.