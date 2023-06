La France veut donner un "élan politique" au projet de taxe carbone

"Les besoins sont tellement énormes" pour pouvoir lutter "en même temps" contre le changement climatique et contre la pauvreté, qu'on "a besoin de ressources nouvelles", a dit une conseillère du président Emmanuel Macron, à l'origine de ce sommet. "On espère qu'à Paris, on aura donné un vrai élan politique" à cette taxe, a-t-elle ajouté.

La capitale française accueillera les 22 et 23 juin une centaine de pays, dont une cinquantaine représentés par leur chef d'État ou de gouvernement, pour phosphorer à une "véritable transformation du système" financier international qui date du milieu du XXe siècle, afin de fournir ce "choc de financement".