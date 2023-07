La mobilité zéro émission doit progresser à Bruxelles, Anvers, Gand et Liège

Dressant le bilan de la mobilité zéro émission dans une quarantaine de villes européennes, la coalition Clean Cities Campaign classe Bruxelles, Anvers et Gand dans le top vingt, mais Liège se trouve en fin de peloton. Les cités belges peuvent toutes progresser pour décarboner leurs flottes de bus publics.

Le rapport 2023 publié lundi se base sur les indicateurs de solutions de mobilité sans émission de CO2 que sont les vélos et trottinettes électriques partagés, les bus zéro émission, les voitures électriques partagées et les infrastructures publiques de recharge pour les véhicules électriques.

Quatre grandes villes belges, Bruxelles, Anvers, Gand et Liège, sont passées au crible et nulle ne s'illustre dans le top dix, dominé par les métropoles scandinaves de Copenhague et Olso, suivies par des villes de pays voisins de la Belgique, Paris, Amsterdam et Hambourg.