La Serbie pourrait exploiter son lithium dès 2028

La Serbie pourrait exploiter son important gisement de lithium dès 2028, a dit son président dans une interview au Financial Times dimanche, ce qui pourrait selon lui être "une véritable révolution" pour le pays et la région.

Les réserves de lithium de Jadar, dans l'ouest de la Serbie, ont été découvertes en 2004, et seraient parmi les plus importantes du continent. Mais le gouvernement serbe avait mis un terme au projet d'exploitation à l'hiver 2022 après des semaines de manifestations.

Les opposants accusaient Rio Tinto et Aleksandar Vucic d'agir dans le plus grand secret et de refuser de publier les rapports d'impact environnemental, et craignaient que la région soit dévastée par l'extraction du métal.

Mais le géant minier a publié cette semaine de premières études d'impact environnemental, assurant que tout serait fait pour limiter au maximum l'impact de la mine - souterraine, et du traitement des déchets sur l'environnement.

M. Vucic a aussi évoqué dans son entretien au Financial Times de "nouvelles garanties" de Rio Tinto, ainsi que de l'Union Européenne, sur le respect des normes environnementales.