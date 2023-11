Le Centre de neurologie moléculaire d'Anvers reçoit la visite de la princesse Astrid

Le Centre de neurologie moléculaire de l'université d'Anvers a reçu vendredi la visite de la princesse Astrid. La professeure Rosa Rademakers, qui a remporté le prestigieux prix Generet pour sa recherche sur une forme rare de démence en 2021, a présenté le laboratoire à la princesse. En plus d'être la première femme lauréate du prix Generet, géré par la Fondation Roi Baudouin, elle est aussi la plus jeune.

La dégénérescence frontotemporale s'attaque aux cellules cérébrales situées à l'avant et sur le côté du cerveau. Cette forme rare de démence peut affecter les personnes relativement tôt dans leur vie, souvent dès l'âge de 40 ou 50 ans. La maladie est incurable et les patients meurent généralement dans les dix ans qui suivent le diagnostic.

"Contrairement aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, les personnes atteintes de démence frontotemporale ne souffrent pas tellement de problèmes de mémoire", a expliqué la professeure Rademakers. "Cependant, elles présentent des changements importants de leur comportement et de leur personnalité. Elles semblent désinhibées, leur comportement social est moins adapté et parfois même agressif."

"Nous sommes honorés de la visite de la princesse Astrid et de l'intérêt qu'elle porte à nos recherches", a déclaré la scientifique. "C'est une reconnaissance importante pour notre équipe et une motivation supplémentaire pour tous ceux qui travaillent chaque jour à mieux comprendre cette terrible maladie. Toutes les ressources sont un levier pour un meilleur diagnostic et un meilleur suivi, et même, à terme, pour une éventuelle thérapie."