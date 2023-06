Les réserves naturelles anversoises et du Limbourg en code orange pour risque d'incendie

Les réserves naturelles des provinces d'Anvers et de Limbourg passeront jeudi à partir de 10h en code orange concernant le danger d'incendie, indique mercredi l'Agence flamande de la nature et des forêts (Agentschap Natuur en Bos). Le temps sec, les vents chauds et la nouvelle hausse des températures attendue font grandir les risques de départ de feu.