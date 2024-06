L'explorateur Alain Hubert reçoit le prix de la Belgica à Bruxelles

L'explorateur bruxellois Alain Hubert s'est vu décerner, lundi, le prix de la Belgica à l'occasion d'une cérémonie à l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique à Bruxelles, a annoncé mardi l'International Polar Foundation (IPF) dans un communiqué. Le spécialiste des régions polaires a, entre autres, été récompensé pour ses recherches au sujet de l'Antarctique.

"C'est un honneur et un privilège d'avoir pu contribuer à la tradition de l'exploration polaire belge et à la recherche polaire internationale initiée par Adrien de Gerlache, et d'avoir aidé les chercheurs polaires belges à bénéficier d'une plateforme qui démontre pleinement leurs considérables prouesses scientifiques", s'est réjoui l'explorateur.

Après la remise de prix, Alain Hubert a notamment expliqué comment ses expéditions polaires l'ont inspiré pour la création, en 2002, de l'International Polar Foundation (IPF), mais également pour la construction de la Station antarctique Princesse Élisabeth, une base scientifique principalement alimentée par des énergies renouvelables.