L'obligation du sac-poubelle orange à Bruxelles reportée de 15 jours pour les particuliers

Malgré cette nouvelle réforme, il sera pourtant encore possible de les éviter. "Ce qui est important, c'est le tri des déchets. Les administrés peuvent aussi se servir de leur compost individuel ou d'un des composts de quartier qui sont plus de 200 à être disséminés dans la région", commente Étienne Cornesse.

En parallèle à ce nouveau devoir citoyen, le calendrier de récolte des sacs-poubelles va aussi évoluer. "Les collectes nocturnes abandonnées en 2017 vont être relancées et représenteront 20% du total des collectes. Les sacs vert et orange seront, eux, ramassés en matinée ou durant l'après-midi en fonction des quartiers, du poids des déchets et du nombre de kilomètres à parcourir. Nous allons faire en sorte de répartir les efforts de nos travailleurs tout au long de la semaine", indique le porte-parole de Bruxelles-Propreté.

Le nouveau calendrier "sera disponible sous format PDF sur le site web de Bruxelles-Propreté à partir du 25 ou 26 avril et dans le moteur de recherche à partir du 12 ou 13 mai", déclare Étienne Cornesse. "Il sera aussi distribué en porte-à-porte en compagnie d'un guide de tri à partir du 2 mai", ajoute ce dernier.