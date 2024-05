Plusieurs cours d'eau sont en pré-alerte de crue en provinces de Liège et Luxembourg

Le Geer, la Chiers, l'Our, l'Amblève, la Vesdre, l'Ourthe inférieure et leurs affluents, ainsi que ceux de la basse Meuse, sont en pré-alerte de crue depuis ce vendredi, selon le service d'hydrométrie de la Région wallonne. La phase de pré-alerte de crue a été déclenchée de façon préventive en matinée en raison des prévisions météorologiques, qui annonçaient l'arrivée d'une onde pluvio-orageuse par l'Allemagne. Les provinces de Liège, Luxembourg et du Limbourg sont en première ligne.

Les débits de la Vesdre, l'Our, l'Amblève, la Chiers, leurs affluents ainsi que ceux de la basse Meuse ont commencé à monter et leur croissance devrait se poursuivre dans les prochaines heures. Pour l'Ourthe, le Geer et leurs affluents, les débits devraient commencer à augmenter dans les prochaines heures.

Des précipitations abondantes y sont en effet attendues, avec des cumuls de 25 à 50 litres au mètre carré en 24h. Sur les hauteurs de la province de Liège, mais "éventuellement aussi plus localement ailleurs", les cumuls en 24h se "situeront plutôt entre 50 et 80mm", voire très localement jusqu'à 100 mm.

Le seuil de pré-alerte (débordements sans gravité) devrait être atteint pour la plupart des cours d'eau dans la nuit de vendredi à samedi, et en fin de matinée pour la Chiers et ses affluents. Seul la Vesdre et ses affluents pourraient atteindre le seuil d'alerte (dans la nuit), selon la dernière mise à jour du service d'hydrométrie wallon, peu après 16h.

"La situation est suivie de près en concertation avec l'IRM. (...) La prudence est de mise aux abords des cours d'eau où des variations rapides de débits et de niveaux pourront être observées."