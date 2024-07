Près de 767 tonnes de déchets ramassées sur les autoroutes wallonnes en 2023

Ces chiffres concernent les immondices laissées sur les bermes centrales et latérales, et sur les aires autoroutières non concédées. Celles qui sont ramassées dans les bretelles d'accès et de sortie des autoroutes sont également prises en compte. Les déchets collectés dans et autour des poubelles des aires de repos ne sont pas repris dans ce tonnage.

En 2022, la SOFICO avait collecté 800 tonnes de déchets sur les autoroutes wallonnes. Les chiffres sont en constante amélioration depuis 2017.