Selon le PTB, la réduction des collectes de sacs blancs sera plus étendue; Maron conteste

Selon Bruno Bauwens, la décision de supprimer une collecte de sacs blancs rendra la ville plus sale et compliquera la vie de la majorité des gens vivant dans des petits logements et ne pouvant pas stocker longtemps plusieurs sacs pleins. Beaucoup de gens finiront pas préférer risquer une amende plutôt que d'avoir une cuisine qui sent mauvais, et "le nombre de dépôts clandestins va sûrement augmenter".

Selon le cabinet du ministre de la Propreté publique, les plans de collecte des sacs poubelles ne suivent pas toujours exactement les frontières administratives des communes. Certaines voiries traversent deux communes, et il est nécessaire de pouvoir proposer à leurs habitants un calendrier de collecte et de sortie de sacs homogène et cohérent. Dans certaines voiries "mitoyennes", les sacs blancs sont collectés deux fois par semaine alors que le régime de la commune est d'une fois par semaine. Dans d'autres voiries "mitoyennes", c'est l'inverse. Dans les deux cas, il s'agit d'exceptions et c'est la règle générale qui prévaut dans les communes concernées.