Submergée par les plastiques, Hong Kong a trouvé des solutions innovantes: "J'ai cessé d'utiliser les gobelets"

Contrairement à la majorité des Hongkongais qui boivent leur café dans des tasses jetables, Lucine Mo a opté pour une tasse isotherme dotée d'un QR code, un geste à l'avant-garde de la bataille du territoire contre le plastique.

Sa tasse peut être rendue dans l'un 35 cafés participant à un projet pilote de Greenpeace visant à changer l'une des habitudes de consommation les plus polluantes de la ville. "Depuis que j'ai appris l'existence du service d'emprunt de gobelets, j'ai cessé d'utiliser les gobelets en plastique et en papier" explique la jeune femme. Dans son café, Harbie Chan, constate que de plus en plus de clients optent pour le réutilisable : "Il y a davantage de clients qui ont voulu être plus respectueux de l'environnement, mais qui ne veulent pas non plus apporter un gobelet tout le temps. Ce service est très pratique pour eux, car il leur permet d'apporter les gobelets à leur bureau et de les ramener à l'heure du déjeuner".

Leanne Tam, militante de Greenpeace, souligne l'importance de remplacer les produits jetables par des réutilisables. La culture du jetable, omniprésente à Hong Kong, est un défi majeur. Greenpeace suggère de généraliser le système de prêt de vaisselle, prouvant qu'être écologique peut aussi être pratique.