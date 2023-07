Un tiers des entreprises alimentaires incapables de financer le virage durable

Un tiers des entreprises alimentaires belges sont rigoureusement incapables de financer la transition ESG (environnementale, social et de gouvernance), avertissent la société Graydon Creditsafe et le spécialiste du commerce de détail Gondola dans une analyse publiée vendredi.

Pour Graydon Creditsafe et Gondola, la solution est évidente et peut se résumer par la formule "follow the money". Ainsi, il est suggéré de concevoir des régimes fiscaux incitant les entreprises disposant d'importantes réserves financières à les investir dans des entreprises de leur chaîne logistique, voire dans d'autres entreprises concurrentes (mais à condition d'y rester minoritaires, sous peine d'assister à une vague de consolidation et d'uniformisation du secteur alimentaire).

Ce faisant, les entreprises déjà autonomes soutiendraient celles qui sont plus fragiles et dépendantes; de nouveaux partenariats émergeraient, au profit de toutes les parties, suggère-t-on encore.