Une marche "pour le climat et la démocratie" le 23 juin à Bruxelles

Une marche européenne "pour le climat et la démocratie, contre l'extrême droite et l'austérité" se tiendra le dimanche 23 juin à Bruxelles, annonce mercredi le collectif Rise for Climate Belgium, à l'initiative de l'événement. Cette action est organisée en réaction aux élections du dimanche 9 juin, qui ont vu les partis d'extrême droite gagner en puissance dans de nombreux pays d'Europe.

"Aujourd'hui nous reconnaissons que les priorités ont changé : on craint plus l'inflation, l'insécurité et l'immigration que le réchauffement planétaire, on se tracasse pour la fin du mois plutôt que la fin du monde. C'est sans doute compréhensible vu la conjoncture, mais en fermant les yeux sur un péril existentiel, la Belgique et l'Europe se confrontent à une autre menace, plus immédiate et insidieuse : celle de l'extrême droite", constate Rise for Climate Belgium.

Et le collectif de déplorer l'ascension au pouvoir de partis "hostiles au climat et à l'environnement", mais aussi "réactionnaires, autoritaires, xénophobes, homophobes, sexistes, antiscientifiques, nationalistes et eurosceptiques". Il dénonce aussi la volonté de l'Union européenne de réimposer aux pays membres des mesures d'austérité budgétaires strictes.